DMI varsler: Voldsomt vejr på vej

Der bliver rig mulighed for at hoppe i vandpytter i Vest- og Sønderjylland.

Det fortæller vagtchef i DMI Mette Wagner, der netop har udsendt en varsel om kraftigt uvejr til store dele af landet.

- Der ligger et lavtryk over England lige nu, som vi kan se bevæger sig ind over Danmark i aften. Vi har lavet et varsel fra klokken 21 i aften og frem til klokken 18 i morgen.

- I aften- og nattetimerne forventer vi tordenvejr og lokale skybrud, fortæller hun.

I den nord- og østlige del af Jylland samt på Fyn er der risiko for, at vejret kan blive dårligt.

- Det er altså primært vest for Storebælt, at uvejret kommer for alvor. Men der kommer nok til at falde regn over hele landet, fortæller Mette Wagner.

- Der bliver altså godt med vand til de danske haver.

Vagtchefen oplyser også, at med det kraftige tordenvejr, der kan være nogle steder, er det bedre at have en regnjakke på end at medbringe en paraply. Den kan nemlig fungere som en lynleder.

- Og altså ikke bare sådan en vandtæt jakke. En rigtig regnjakke. For det bliver meget vådt.