DMI varsler voldsomt vejr: Skybrud på vej

Et lavtryk med kraftig regn, skybrud og vindstød af stormstyrke er på vej mod Danmark

Alt godt får en ende, og weekendens milde vejr får en brat slutning søndag aften, hvor et lavtryk rammer Danmark.

Det betyder, at den knap så flatterende stime med mørke skyer og regn ikke blot vil fortsætte i den kommende uge, men vil tage til i styrke.

Det skriver Dansk Meteorologisk Institut på deres hjemmeside.

Fra søndag eftermiddag og frem til tirsdag kan der falde 20-50 mm regn, lokalt måske mere, og der kan komme kraftig regn (mere end 24 mm regn på 24 timer), skriver DMI.

Lokalt kan det medføre skybrud, der kan resultere i, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. Det gælder især Bornholm og det nordøstlige Danmark.

'Massive regnmængder'

Lavtrykket forventes at gå i land omkring klokken 18.00 søndag aften.

'Store temperaturkontraster mellem et brandhedt Østeuropa og noget køligere luft over Vesteuropa er både brændstof for selve lavtrykket, der uddybes på sin tur nordpå, men også de til lavtrykket tilhørende fronter, skriver DMI og fortsætter:

'Således ventes massive regnmængder til den østlige og nordlige del af Danmark fra søndage eftermiddag og ind i mandagsdøgnet.

Men det er ikke kun regn, der vælter indover Danmark i næste uge.

- Vinden vil også tiltage kraftigt fra nordvest i løbet af mandag, skriver DMI.

Derfor har vejrinstituttet udsendt en forvarsel om vind af stormende kuling med vindstød af stormstyrke, der især er gældende langs de danske kyster.

Våd sommer

Juli blev en af de vådeste, der nogensinde er målt i Danmark.

Det fastslog DMI på julis sidste dag, hvor man varslede nedbørsrekord.

- De seneste tal viser, at der er tale om præcis 140 millimeter regn på landsplan, sagde Lars Henriksen, som er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).