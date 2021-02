DMI varsler voldsomt vejr

Søndag venter DMI snefygning i den sydlige del af Danmark, hvilket betyder, at løs sne kan hvirvle omkring på grund af stærk vind.

Det kan medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver, nedsat sigt samt risiko for standsning af kollektiv trafik.

- Man skal klæde sig godt på, og hvis man skal ud og køre i bil, skal man være klar over, at der er snedriver på vejene, så man skal selvfølgelig køre ekstra forsigtigt, fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Varslet er i den gule advarselskategori, som betyder voldsomt vejr.

Arkivfoto: Per Rasmussen

- Vores kriterie for varslet er, at vi skal vurdere, at der ligger mere end ti centimeters sne i forvejen og derudover skal det blæse med ti meter i sekundet eller mere. Når den kombination er der, og det så også er frostvejr, så kan den gamle sne samle sig i driver, siger Jesper Eriksen og fortsætter:

- Der er store variationer i snedækket over Danmark, men der er nogle steder i den sydlige del af landet, hvor vi vurderer, at der er over ti centimeters sne.

Det gør sig gældende i Sydsjælland, Stevns, Nordfyn, Sønderjylland, Slagelse, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Esbjerg, Vejen og Kolding, oplyser DMI.