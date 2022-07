DMI: - Vejret viser tænder

Landet er delt i to, hvad temperaturer og nedbør angår, melder DMI mandag morgen

Vejret kommer til at vise tænder i dag, alt efter hvor du befinder dig i landet.

Sådan lyder det fra DMI mandag morgen, som melder om høje temperaturer og kraftige byger på tværs af Danmark.

- Landet bliver delt i to, hvor det bølger op med regn stort set hele dagen, som bevæger sig mod øst i aftentimerne, siger vagthavende meteorolog hos DMI Mette Wagner.

Ifølge meteorologen får sjællænderne og fynboerne en lun mandag, hvor temperaturerne ligger imellem 26-31 grader. Jyderne må 'nøjes' med 18-25 grader.

- Rent nedbørsmæssigt kommer der en del regn- og tordenbyger i løbet af dagen, som også bliver blæsende og med kraftige vindstød. Vejret viser tænder i dag, fortæller Mette Wagner.

Lokale skybrud

DMI har for mandagen udsendt en risikovarsling for kraftig regn og lokale skybrud, som kan indeholde torden, for stort set hele landet undtagen Bornholm.

Fra morgentimerne til sidst på eftermiddagen gælder den risikomelding for det meste af Jylland.

- De steder, der ligger i frontbølgen hele dagen får nok vedvarende regn. Midtjylland og Djurs ser ud til at få en god sjat nedbør, siger meteorologen.

Først sidst på eftermiddagen til sent om aftenen er der risiko for kraftig nedbør på Fyn, Lolland, Falster og Sjælland.

- Det er hele Sjælland, der ser ud til at få regn i aftentimerne, som så stopper hen mod natten. Samtidig ebber det lidt mere ud i Jylland.

Udmærket vejr til Tour-hyldest

Onsdag skal Jonas Vingegaard, som de fleste nok ved, køre i åben bil gennem København for at fejre sejren i Tour de France.

Og umiddelbart ser det ud til, at vejret bliver 'ganske udmærket' - dog med en lille risiko for vand.

- Der kan være enkelte byger, men ellers ser det meget tørt ud. Der kommer en smule vind og mange skyer på himlen.

- Temperaturmæssigt vil der være 15-20 grader, så det kan godt være, man skal tage en ekstra trøje med, siger Mette Wagner.