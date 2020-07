DMI: Vekslende sommervejr fortsætter

Du vil sandsynligvis få brug for både dine solbriller, din paraply og måske endda en let jakke resten af sommeren.

Det oplyser DMI i sin månedsprognose, som de har sendt ud tirsdag.

'Resten af juli byder på et lille temperaturdyk og pletvise regnbyger med sol imellem,' skriver de.

'Ved månedsskiftet og ind i august peger prognoserne forsigtigt på en strømning fra vest med svage fronter med regn og skyer, afbrudt af mindre højtryksrygge, der giver solskin nogle dage og måske kortvarige bølger af sommertemperaturer over 25 grader,' fortsætter de.

Håb for den kommende weekend

Men der er et lille håb for det danske sommervejr, melder DMI. I hvert fald i den kommende weekend.

- Tirsdag havde vi haft en front på besøg, som også kommer til at påvirke især den østlige del af Danmark onsdag med regn af og til.

- Men fronten vil bevæge sig mod øst og ud af Danmark onsdag, og natten til torsdag vil det klare op, mens der dog stadig er risiko for lidt byger, siger Mette Wagner.

- I weekenden vil der altså være gode muligheder for at se solen, og der vil blive forholdsvis tørt og lidt lunere. Så man kan godt finde solcreme, solbriller og solhat frem, siger vagthavende meteorolog Mette Wagner til Ekstra Bladet.

- Vi får ikke 25 grader, men vi får noget, der ligner dansk sommer lidt i stedet for det efterårsvejr, vi havde sidste uge.