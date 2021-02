DMI: Vil føles som minus 15 grader

Til trods for at temperaturerne nærmer sig frysepunktet i de kommende dage, vil det alligevel føles som om, at man er havnet i en kummefryser.

På Twitter fortæller DMI nemlig, at det vil føles som mellem minus 10 og 15 grader, hvis man bevæger sig uden for.

Samtidig vil den sydlige halvdel af landet blive ramt af sne og slud. Ja, faktisk risikerer hele Sjælland og Fyn at få kastet slud i hovedet.

Samtidig vil det blæsende vejr tage fat, hvilket forklarer, hvorfor det vil føles så hundekoldt.

Ved kysterne vil der være op til kuling.

Af sted i god tid

Det kolde vejr får også vejene til at være spejlglatte flere steder i landet, hvorfor der i løbet af natten er blevet saltet landet over.

Tidligt onsdag morgen advarede Sydjyllands Politi om, at man skulle tage af sted i god tid på grund af vejrforholdene.

'Hvis du skal ud i trafikken her til morgen, så tag afsted i god tid, da det kan være glat. Vi har fået meldinger om, at der derfor saltes i det meste af kredsen.'