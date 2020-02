DMI: Vildt vejr på vej

Onsdag byder på blæsende vejr og byger med risiko for sne, hagl og torden.

Det oplyser DMI.

I de tidlige morgentimer skal bilisterne være særligt opmærksomme på glatte veje.

- Går der huller i skydækket, så kan temperaturerne falde på vejene over hele landet, så det er derfor, vi advarer, siger vagthavende hos DMI Lars Henriksen til Ekstra Bladet, efter at DMI onsdag morgen har udsendt advarsel på Twitter om risiko for glatte veje.

Hvidt nedbør

Senere på dagen kommer der adskillige byger over hele landet, og de kan bringe lidt af hvert med sig.

- Der kan være alt muligt i de byger, der kommer i dag. Hagl, sne, tøsne og måske endda torden, siger Lars Henriksen, der oplyser, at bygerne vil ramme hele landet.

Vindstød af stormstyrke

Både på Øresundsbroen og Storebælt advarer Vejdirektoratet om kraftig vind, og onsdagen byder da også på meget blæsende vejr.

- Det er stadigvæk blæsende, og ved kysterne kan det blive kuling, endda med vindstød af stormstyrke, siger Lars Henriksen.

Temperaturerne vil onsdag ligge mellem to og seks grader.