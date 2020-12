DMI: Vindstød med stormstyrke rammer søndag

Søndag bliver med 'stormende kuling' og 'vindstød op til stærk storm', hvorfor DMI fredag aften netop har udsendt et decideret varsel om 'voldsomt vejr'.

Varslingen er kategori et, hvilket betyder, at 'vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter'. Det kan blandt andet gøre, at tagsten kan blæse ned og træer kan vælte.

Det er særligt langs den jyske vestkyst, at de kraftigste vindstød vil kunne mærkes, og de kan vare i timevis.

Pas på løse genstande

Men resten af Danmark vil også få blæsten at mærke. Derfor gælder det om at sikre sin grund.

- Det er et spørgsmål om at forsikre, at man ikke har alt for mange løse genstande rundt om sit hus, lyder opfordringen fra vagtchef ved DMI Trine Pedersen.

Det forventes, at vinden vil tiltage natten til søndag, og den hårdeste vind vil starte allerede søndag morgen i det sydvestlige Danmark, hvorefter den hurtigt vil brede sig til hele Vestkysten.