DMI: Vinteren kan vende tilbage

Februar anno 2019 har været usædvanlig mild ifølge DMI.

Med temperaturer omkring 10 til 12 grader og dage med masser af solstråler har februar mindet mere om en forårsmåned end en vintermåned.

Nu lyder det dog fra DMI, at vinteren kan vende tilbage.

- Vi skal ikke blive overraskede, hvis der kommer lidt sne her i den første halvdel af marts, siger Martin Lindberg fra DMI.

Temperaturerne vil også tage et dyk fra det milde forårsvejr

- Jeg tror, at vi kan komme ned mellem frysepunktet og fem graders varme, forklarer Martin Lindberg.

Lun weekend i vente

På trods af at det ser ud til, at vi kan få det vinterlige vejr at føle igen, har vi stadig muligheder for at nyde lidt forårssol i februar.

- Jeg regner med, at vi får solen at se af og til. Vi kan også regne med dage, hvor vi kommer op på forårsagtige temperaturer oppe omkring 10 grader. Det er især, når vi kommer frem til weekenden her, siger Martin Lindberg fra DMI.

Også starten på næste uge kan byde på lunt vejr, men efter den milde start på ugen, kan vi forvente lidt mere vinterlignende vejr.

