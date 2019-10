DMI: 'Vinterligt' vejr og nattefrost på vej

De kommende dage bliver der skruet ned for varmen på det danske vejr.

- Det bliver mere vinterligt vejr i den kommende uge. Vi kommer til at få et skift fra det milde vejr med regn og blæst, vi har nu, til mere klart vejr med solskin og nattefrost, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

Lørdag er Danmark delt i to forskellige slags efterårsvejr, hvor det regner op imod 20 millimeter i Jylland, og det blæser så kraftigt i den sydøstlige del af landet, at der bliver varslet om kraftig vind på flere af de store broer.

Men fra natten til tirsdag bliver vejret klar, og temperaturen i nattetimerne nærmer sig frysepunktet. Der kan derfor komme nattefrost flere steder i landet.

Flere kolde nætter

Efter natten til tirsdag ser det ud til, at nattefrosten bider sig fast, og de kolde temperaturer om natten kommer til at ligge lige omkring eller lige under frysepunktet indtil torsdag.

- Især natten til onsdag bliver rigtig kold, lyder fra den vagthavende ved DMI.

Natten til onsdag bliver temperaturen mellem fire graders frost og to graders varme.

Men også dagstimerne bliver koldere, og det våde efterårsvejr erstattes med tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer, der ikke overstiger 10 grader.