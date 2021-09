DMI: Voldsomt vejr på vej

Torsdag starter efteråret for alvor i Danmark.

Her kommer det til at blæse i hele landet, og i dele af landet bliver blæsevejret så kraftigt, at det medfører vindstød af stormstyrke.

Det fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Op til stærk storm

DMI har udsendt et varsel, hvor Nordvestjylland og den nordlige og vestlige del af Sjælland er markeret med gult.

- I de gule områder er der vindstød helt op til stærk storm. Det vil sige 25 til 30 meter i sekundet, forklarer Frank Nielsen og tilføjer:

- Det er ikke sådan, at det ikke også bliver blæsende andre steder, men der bliver det måske bare hård vind til kuling.

Pas på løse genstande

Varslet om voldsomt vejr gælder fra torsdag eftermiddag.

- De kraftige vinde starter omkring klokken 15 i Nordvestjylland og klokken 18 nedover Sjælland, så det bliver lidt forskudt, lyder det fra meteorologen.

Det voldsomme vejr betyder også, at der blandt andet kan være risiko for, at tagsten blæser ned eller at store grene knækker.

- Hvis man har mulighed for det, kan det godt være, man lige skal se, om man har nogle sarte ting eller noget, der kan lette, eller tage skade af kraftig vind, siger Frank Nielsen.

Smuk efterårsdag i dag

Onsdag bliver vejret noget mere mildt.

- Vi skal nyde vejret i dag, for det bliver en smuk efterårsdag, siger Frank Nielsen.

Når det er varmest i løbet af onsdag, bliver det mellem 15 og 18 grader, og nogle steder kan temperaturen lokalt nå 20 grader.

- Det er i skarp kontrast til i morgen, slår meteorologen fast.