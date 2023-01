DMI: Voldsomt vejr rammer

Regner det kraftigt hos dig? Så er du velkommen til at sende dine billeder eller video til Ekstra Bladet på sms 1224 eller mail 1224@eb.dk.

Onsdag byder på regn, regn og atter regn.

DMI varsler, at der i Jylland vil falde kraftig regn, hvilket betyder, at vejret bliver voldsomt. Man skal derfor være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter.

I resten af landet har regnen ligeledes meldt sin ankomst, fortæller Anesten Devasakayam, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Fronten, hvor regnen kommer fra, har i løbet af i nat bevæget sig ind over hele landet. Flere steder er der faldet ret meget nedbør, lyder meldingen.

I Askov tæt ved Kolding er der siden tirsdag aften klokken 22 faldet 23,7 millimeter nedbør - og det regner stadig. I de nærliggende byer er der faldet omkring 20 millimeter regn.

- Jo længere østpå man kommer, jo mindre er der faldet, fortæller meteorologen.

På Sjælland har det således regnet langt mindre, og her er der ifølge meteorologen ikke risiko for, at man kommer til at opleve voldsomt vejr.

Varslet om kraftig regn betyder, at der kommer mere end 30 millimeter nedbør på under 24 timer. Varslet gælder til onsdag klokken 22.