Dobbelt op: To sure smileys i streg til Burger King

Burger King i Hillerød har sjusket med rengøringen, og det har fastfood restauranten fået to sure smileys for i streg

Fedtet gulv, brun belægning i varmehylder og gullig/grøn belægning i kølerummet. Det er bare nogle af de problemer, der har været med rengøringen på Burger King i Hillerød.

Hygiejnen, eller mangel på samme, har nu kastet ikke bare én, men to sure smileys i streg af sig fra Fødevarestyrelsen.

Den ovenstående beskrivelse er nemlig fra en rapport fra Fødevarestyrelsen efter et kontrolbesøg i februar. Her lover Burger King Hillerød at udbedre den sjuskede rengøring.

Men da Fødevarestyrelsen vender tilbage i marts, er der stadig store problemer med rengøringen. På flere maskiner finder Fødevarestyrelsen indtørrede rester fra mad og drikke, og i kølerummet var der 'grønlig og hvid belægning' på hylderne.

De to sure smileys har kostet Burger King Hillerød en bøde på sammenlagt 17.000 kroner. De gentagne problemer betyder også, at Fødevarestyrelsen kan tage skærpede sanktioner i brug, lyder det i rapporten fra besøget i marts.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Burger King, hvordan rengøringen kunne halte så gevaldigt to gange i streg, og om man har taget nye tiltag i brug, for at sikre det ikke sker igen.

På trods af flere forsøg, så har det ikke været muligt at få fat på hverken Burger King Hillerød, eller King Food Danmark, der har rettighederne til Burger Kings restauranter i Danmark.