Dobbelt så mange Pfizer-vacciner til Danmark

Fra april opjusterer vaccineproducenten Pfizer-BioNTech deres leverancer til Danmark, og SSI vil modtage over dobbelt så mange leverancer som forventet

Der er glædelige nyheder på vej til danskerne. Tirsdag er det blevet meldt ud, at Pfizer-BioNTech fra april vil levere mere end 200.000 vaccinedoser om ugen. Det skriver Berlingske.

Statens Serum Institut bekræfter over for Berlingske, at de danske sundhedsmyndigheder fra april vil modtage 202.410 doser vaccine om ugen.

I denne uge forventes Pfizer-BioNTech ifølge Ritzau at levere 80.730 vaccinedoser, imens det forventes, at der vil leveres 87.750 doser ugentligt resten af måneden. Det betyder altså mere end en fordobling i antallet af vacciner, som de danske borgere og sundhedsmyndigheder kan se frem til.

- Det er strålende nyheder, meddeler SSI til Berlingske.

Det er endnu uvist, hvilken betydning det kommer til at have for vaccinationsplanen.