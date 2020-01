Dobbelt så mange unge på kokain som for fem år siden

Dobbelt så mange unge som for fem år siden tager kokain, og brugerne er yngre og kommer fra alle dele af samfundet.

I en ny rapport svarer godt tre procent unge, at de har taget kokain inden for den seneste måned. Det skriver Politiken.

Rapporten omfatter besvarelser fra 3022 repræsentativt udvalgte unge i alderen 15-25. De tre procent svarer dermed til 24.600 unge i hele Danmark.

Tallet viser også en udvikling fra 2014, hvor det var 1,6 procent, der svarede det samme.

De nye tal bekymrer Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, der dog ikke er overrasket, da kokain er klart det mest udbredte hårde stof blandt unge og ofte bliver brugt som et feststof i bylivet.

Til gengæld er han overrasket over, at flere helt unge på folkeskolerne også unge på de længerevarende uddannelser er begyndt at tage stoffer.

Tidligere var det i højere grad socialt udsatte unge på korte erhvervs- og ungdomsuddannelser, der havde et forbrug af stoffer.

- Sådan er det ikke længere. Resten af de unge i samfundet indhenter dem. Man ser det altså brede sig til andre grupper af unge, og det er ikke længere kun én gruppe af unge, der tager stoffer, siger Mads Uffe Pedersen til Politiken.

Udviklingen vækker også genklang hos overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom. Han arbejder hos Novavi - Stofrådgivningen, hvor man blandt andet holder øje med nogle målinger, som Københavns Kommune laver.

- Der måler man spildevandets indhold af kokain - ikke det rene kokain, men det som kokain nedbrydes til i leveren, og som vi derfor ved har været gennem en menneskekrop.

- Der har vi set et stigende brug af kokain, siger han og tilføjer, at det særligt er tilfældet ved Distortion:

- Der har man på de seneste målinger kunne aflæse, at der er cirka 20 gange så meget kokain i spildevandet som en gennemsnitlig lørdag.

Samlet set har 11 procent unge, svarende til 89.500, et forbrug af illegale stoffer – inklusive cannabis, som stadig er det mest udbredte stof. Her er der blot sket en stigning på 0,17 procent fra 2014 til 2019.

Det nogenlunde stabile samlede tal dækker over, at færre bruger cannabis, mens flere tager hårdere stoffer – særligt kokain, da der heller ikke ses markante forandringer i forbruget af andre stoffer som amfetamin og ecstasy.