Dobbelt-ulykke i Ekkodalen: Kørt væk i ambulance

To personer blev kørt væk fra Ekkodalen i ambulance i dag efter at være faldet

To gange tirsdag måtte Beredskabsstyrelsen på Bornholm rykke ud til ulykker i Ekkodalen.

Begge gange blev de tilskadekomne kørt væk i ambulance.

Beredskabsstyrelsen kom til stedet for at få personerne transporteret væk fra det svært tilgængelige område.

De kan derfor ikke sige noget konkret om årsagen til ulykkerne. Begge ulykker var ved klipperne i dalen, og man formoder derfor, at der er tale om, at folk er gledet.

- Der er nogle stier, hvor der på stierne er klipper. Sandsynligheden for at glide eller træde forkert på de her klipper er forholdsvis stor, siger Thomas Rasmussen, vagtchef ved Beredskabsstyrelsen Bornholm.

To ulykker på en dag

Da Beredskabsstyrelsen klokken 12.15 rykkede ud, var en kvinde faldet.

Senere på dagen faldt en ældre herrer så. Bornholms Politi oplyser, at det var klokken 15.04, at den anden anmeldelse kom ind.

Beredskabsstyrelsen kan ikke sige noget om de to personers nuværende tilstand.