Dobbeltliv udløser 3F-krisemøde

Topboss Per Christensen vil give en forklaring til sine fagfæller på et møde i den kommende uge

Hovedbestyrelsen i 3F er lørdag omkring middagstid blevet indkaldt til krisemøde.

Det fortæller flere kilder til Ekstra Bladet. Og det bekræftes nu af 3F's næstformand, Tina Christensen.

Det sker, efter forbundsformand Per Christesen er blevet afsløret i at leve et dobbeltliv med utroskab og et spin af løgne.

Krisemødet i hovedbestyrelsen, der formelt hedder et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, bliver indkaldt af Per Christensen personligt i en mail til hovedbestyrelsens over 100 medlemmer.

Hvornår mødet finder sted er ikke kalendersat.

Mødet finder sted efter mindst en afdeling af det store fagforbund har luftet ønske om en forklaring fra deres formand.

Ekstra Bladet har talt med flere hovedbestyrelsesmedlemmer. Ingen ønsker at tale til citat, men de giver udtryk for frustration over situationen. Og de ser frem til at få en forklaring.

På den ene side ønsker 3F'ere, at privat forbliver privat. På den anden side er de nysgerrige efter en forklaring fra Per Christensen, der afviser, at han har misbrugt sin postion, mens han i årevis har ført flere kvinder og deres børn bag lyset.

3F's presseafdeling meddeler, at Per Christensen fortsat ikke har nogen kommentarer ud over, hvad han har skrevet på Facebook.

'Jeg angrer dybt at jeg lod mit svigt og løgnene komme så langt ud som jeg gjorde. Jeg er meget ked af og kan se at jeg har forvoldt meget smerte og vrede hos mennesker, der stod mig allernærmest,' skriver han blandt andet.

Møde skal give afklaring

3Fs næstformand, Tina Christensen, skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi er naturligt nok blev spurgt til nogle af de ting, der står i BTs artikel. Og vi holder et møde for at få nogle afklaringer. Med de oplysninger vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv. Vi mødes netop for at få en snak om de forhold, der spørges til.

Det er stærkt ubehageligt for de kvinder, at de er blevet svigtet – det tror jeg alle kan forstå. Men jeg mener, at det her er dybt privat.

Det bliver i BTs artikel påstået, at Per Christensen ”har anvendt 3Fs advokat” til at forsøge at stoppe en mediehistorie om privatlivsforhold. Det er forkert. Advokaten afviser, at Per Christensen skulle have bedt ham om at tage en sådan kontakt,' skriver hun.