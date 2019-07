'Død' mand dukkede op til planlægning af egen begravelse

Det, der ikke må ske, skete på Mercy Hospital i den amerikanske storby Chicago tilbage i maj måned.

En mand blev i april fundet bevidstløs med svære skader i ansigtet under en bil i storbyen. Skaderne var så omfattende, at politiet først en måned senere ud fra forbryderfotos identificerede ham til at være den 61-årige Alfonso Bennett.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CBS News og The Times.

Herefter kontaktede de familien til Alfonso og oplyste dem om, at han lå i respirator på hospitalet. Da det stod klart, at han ikke ville få det bedre, blev hans voksne søstre bedt om at tage stilling til, hvorvidt de skulle tage deres bror ud af respiratoren. De gav samtykke til at slukke respiratoren 20. maj, og tre dage efter døde manden.

Dukkede op til havefest

Men få dage før de skulle begrave deres bror, dukkede han op til et grill-arrangement i forbindelse med planlægningen af sin egen begravelse efter at have været udenbys. Det viste sig, at politiet havde misidentificeret manden med de mange skader i ansigtet. Mandens virkelige identitet var Elisha Brittmann.

Det fremgår af søgsmålet, som er indgivet til domstolen i Cook County i staten Illinois.

Begge familier har valgt at lægge sag an mod byen og hospitalet, fordi de identificerede den forkerte mand forud for hans død og ignorerede Bennets søstre, da de stillede spørgsmål ved mandens identitet.

Ifølge søgsmålet fortalte søstrene til flere læger, at de var i tvivl om, hvorvidt det var deres bror, der lå i respirator. Men flere gange fik de af vide, 'at det var deres bror, og at de var nødt til at acceptere det.'

Ovenikøbet mente personalet på hospitalet, at søstrenes reaktion skyldtes, at de var i benægtelse, og 'at situationen var svær for dem at håndtere.'

Fingeraftryk afslørede identiteten

Da Alfonso Bennett til alles overraskelse pludselig stod til familiesammenkomsten, kontaktede de med det samme den udvalgte bedemand og forklarede situationen. Herefter blev der taget fingeraftryk af den døde mand, der blev endeligt identificeret som 69-årige Elisha Brittmann.

Det er ikke kun familien til Alfonso, der er påvirkede af situationen, fremgår det af søgsmålet. Også Elishas familie er berørte af situationen. Mindst tre af Alfonsos søstre og Elishas niecer har sagsøgt byen og hospitalet for 50.000 dollars (332.000 kroner) hver.

En talsmand for politiet i Chicago fortalte fredag til NBC News, at man nu har iværksat en intern undersøgelse, der skal forsøge at afdække, om identifikationen er sket efter reglerne.

Mercy Hospital ønsker ikke at udtale sig om episoden på nuværende tidspunkt.

