Døde efter fængsel i Nordkorea: Nu langer familien ud efter Trump

Efter 17 måneders fangenskab i Nordkorea blev den amerikanske studerende Otto Warmbier udleveret til USA i juni 2017 i svært medtaget tilstand. Få dage efter døde han.

Historien om Otto Warmbier: Sådan endte han som Nordkoreas fange

Nu går hans forældre i klinch med præsident Donald Trump, efter Trump på et pressemøde i Hanoi har sagt, at han tror på, at Kim Jong-un ikke vidste noget om Otto Warmbiers livstruende tilstand, mens han var fanget i Nordkorea.

Det skriver CNN.

Tidligere på ugen holdt Donald Trump og nordkoreanske Kim Jong-un et topmøde, der endte med sammenbrudte forhandlinger om atomnedrustning, og på et efterfølgende pressemøde faldt snakken på Otto Warmbier og Kim Jong-uns ansvar for hans død.

- Jeg tror ikke, at han ville have ladet det ske. Det var bare ikke til hans fordel at lade det ske. De fængsler er brutale. De er brutale steder, og slemme ting er sket, men jeg tror virkelig ikke, at han var... Jeg tror ikke, at han vidste det, sagde Trump på pressemødet.

- Fortalte han dig - sagde han, at han ikke gjorde? Fortalte Kim Jong-un dig..., spurgte en journalist.

- Han havde det meget dårligt. Jeg snakkede med ham. Han havde det meget dårligt med det. Han kendte sagen meget godt, men han vidste det først senere.

- I de fængsler og lejre er der mange mennesker, og nogle rigtig slemme ting skete med Otto. Nogle virkelig, virkelig slemme ting. Han fortæller mig, at han ikke vidste noget om det, og jeg tager ham på ordet.

Da Otto Warmbier blev udleveret til USA var han både blind, døv og hjernedød. Foto: AP.

Ubegribelig ondskab

Trumps udtalelser er dog faldet Otto Warmbiers forældre, Cindy og Fred, så meget for brystet, at de i en pressemeddelelse går i klinch med Trump.

- Vi har været respektfulde under det her topmøde. Nu taler vi ud. Kim og hans onde regime er ansvarlige for vores søn Ottos død. Kim og hans onde regime er ansvarlige for ubegribelig ondskab og umenneskelighed. Ingen undskyldninger eller lovprisninger kan ændre det. Tak, lyder det fra Fred og Cindy Warmbier ifølge CNN.

Familien er af en amerikansk domstol blevet tilkendt 500 milliarder dollars fra Nordkorea som erstatning som erstatning for den tortur, som Otto Warmbier blev udsat for i Nordkorea.

