Døde i drukneulykke - her hører mor sin søns hjerte slå i lille pige

I august 2018 faldt amerikanske Brooke Eatons to år gamle søn, Cazmirr 'Cash' Landers på tragisk vis ned i en swimmingpool.

Drengen blev hastet til hospitalet, men efter seks dage gav hans lille krop op.

Brooke Eatons fra Pekin i den amerikanske stat Illinois besluttede at donere sin søns organer og dermed lade sin søns sidste gerning være at redde flere menneskers liv.

Det skriver CNN.

Et af de liv var lille Lola Bonds. Da hun ikke var mere end et par dage gammel, blev hun diagnosticeret med en hjertesygdom og havde brug for et nyt hjerte. Det blev lille Cashs hjerte.

Lille 'Cash' blev kun fire år gammel. Foto: GoFundMe

For at vise deres taknemmelighed for Lola Bonds nye chance i livet, inviterede hendes bedste forældre, Jeffrey Vorel og Margaret Bond Vorel, den sørgende mor til at møde deres barnebarn efter et år med det nye hjerte.

Stort hjerte

Lola Bond blev født med pædiatrisk kardiomyopati - en sjælden sygdom, som gør, at muskelcellerne i hendes hjerte bliver fortykket. I sidste ende ville det have ført til, at hendes hjerte ikke længere ville kunne pumpe blodet ordentligt rundt i kroppen, hvilket kan resultere i hjertesvigt eller død.

Der findes ingen kur mod kardiomyopati, men det kan behandles med blandt andet medicin og i sidste ende hjertetransplantation.

3. september 2018 fik den dengang fem måneder gamle Lola Bonds familie en opringning om, at der var fundet et match. Lola kunne få et nyt hjerte. Cashs hjerte.

Allerede dagen efter fandt operationen sted på University og Minnesota Masonic Children's Hospital.

Ifølge CNN fortæller familien, at den lille pige i dag har det godt, men skal tage medicin resten af livet for at undgå, at hendes krop afstøder det nye hjerte. Det er desuden sandsynligt, at hun en dag skal have en ny transplantation.

Brød sammen og græd

Efter at have fundet hinanden gennem organisationen Gift of Hope, begyndte Lola Bonds og Cashs familier at udveksle breve. Det førte til sidst til, at Brooke Eaton kørte til Minnesota sammen med sin fire-årige datter Cierra, for at møde pigen, der havde fået sønnens hjerte.

- Det må have været den værste dag i hendes (Brooke Eatons, red.) liv. Og alligevel blev det den bedste dag i vores liv, siger Lola Bonds bedstemor i et interview med hospitalet.

Det rørende øjeblik, hvor den sørgende mor møder den lille, hjertesyge pige, der har fået hendes søns hjerte. Foto: University of Minnesota Masonic Children's Hospital

Mødet med Lola Bond blev en stor og følelsesladet dag for den sørgende mor, der blev overvældet med følelser fra sekundet, hun så dem.

- Jeg kom ind i rummet, og med det samme brød jeg sammen og græd. Så snart, jeg så hende, blev jeg helt forelsket i hende. Hun er et vidunder. Jeg er bare så glad for, at jeg kan høre hans hjerte, og at jeg ved, at han lever sit liv i hende nu, siger Brooke Eaton.

Hun har nu fået en MP3-lydfil med af hjertet, der slår i brystet på lille Lola Bond, så hun kan lytte til det når som helst.

Se det rørende møde i videoen i toppen af artiklen.

