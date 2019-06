Døde i ferieparadis: Kærestepar kastede op i flere timer

Et ungt par omkom på en rejse til Fiji sidst i maj 2019, fordi de blev smittet med en virus.

Der er nu dukket nye oplysninger op, som blandt andet består af sms'er, de har sendt til deres kære, hvor de beskriver, at de har kastet op i otte timer i streg og ikke har følelse i deres hænder.

Michelle og David Paul, der kommer fra Fort Worth, Texas, var dog ikke opmærksomme på, at de var i gedigen livsfare, skriver flere medier heriblandt New York Post og ABC News.

'Vi tager til lægen nu'

I de hjerteskærende beskeder skriver 35-årige Michelle Paul til sin mor, Julie Canalog:

'Vi tager til lægen nu. Vi har kastet op i otte timer, og Dave har diarré. Jeg kan ikke mærke mine hænder. Jeg skriver til dig igen, når jeg kan.'

Moderen skrev tilbage, at det unge par skulle passe på sig selv og slappe af. Efter doktorbesøget kom endnu en besked fra Michelle Paul:

'De gav os elektrolytter (naturlige salte og mineraler, red.) og nogle piller mod kvalme. Vi har det stadig ikke 100 procent godt. Vi slapper af på vores værelse nu.'

Det blev det sidste, som Julie Canalog hørte fra sin datter.

Ikke influenza

De lokale myndigheder undersøger stadig, præcis hvad der slog parret ihjel.

'Influenza er blevet udelukket. På det her stadie i undersøgelsen mener vi ikke, at der er en fare for, at den generelle offentlighed kan smittes. Det vil være forhastet at spekulere mere i dødsårsagen, før undersøgelsen er færdig.'

Fem personer, der var i kontakt med parret, er stadig i forebyggende karantæne. Fijis sunhedsministerie har meldt ud, at de i øjeblikket ikke viser nogen symptomer.

Michelle Pauls far, Mark Canalog, sagde mandag, at han vil have en amerikansk undersøgelse af dødsfaldet. Han har været i kontakt med den amerikanske ambassade i Fiji og afventer resultaterne fra obduktionen af sin datter.