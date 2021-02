Døde insekter i køledisken: Netto får sur smiley

En Netto-butik på Bytoften i Esbjerg fik et rap over nallerne, da de i starten af februar modtog en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner efter et besøg fra Fødevarestyrelsen.

I kontrolrapporten fra den 2. februar beskriver Fødevarestyrelsen en forsømmelse af rengøringen i butikken.

- 'Der er fundet knopskud af formodet skimmel i virksomhedens udsalgskølere. I køler med fersk kylling er der indtørret rester af rå kyllingesaft i bunden under kødet', skriver Fødevarestyrelsen i rapporten.

- 'Der er konstateret en død natsværmer i fryser samt andre døde insekter i pålægskøler.'

Ikke den første

Den 12. august 2020 havde samme butik også besøg af Fødevarestyrelsen, og her fik butikken lignende forhold indskærpet. I rapporten fra den inspektion står der:

- 'Drypbakker i mælkekøler fremstår mangelfuldt rengjort. Gulv under mælkevogne fremstår med indtørrede rester af spildte drikkevarer (mælk).'

Også på det besøg blev der fundet skimmel.

- 'Enkle steder fremstår det som om væksten vokser ud af huller i plade, så område bagved pladen kan også have vækst af formodet skimmel. Underside af hylder samt bagvægge i mælk/pålæg samt grøntkøler fremstår med knopskud af formodet skimmel.'

I rapporten fra august står det noteret, at butikken ville ordne det med det samme.

Ingen kommentar

Ekstra Bladet ville gerne have forholdt Salling Group sagen, men de har ikke ønsket at medvirke.

- Vi har ikke mere at tilføje, skriver kommunikationsmedarbejder Jacob Krogsgaard Nielsen i en mail til Ekstra Bladet og henviser til en tidligere udtalelse til JydskeVestkysten.

- Vi bestræber os på at give vores kunder den bedste indkøbsoplevelse, og derfor er det selvfølgelig uacceptabelt, at rengøringen ikke har været i orden. Det tog vi omgående hånd om og fik rengjort alle vores kølere professionelt indenfor få timer. Vi vil ikke gå på kompromis med hverken hygiejne eller fødevaresikkerhed, så vi har indskærpet vores interne procedurer, så lignende tilfælde ikke gentager sig, sagde distriktschef i Netto, Carsten Sønderby, til JydskeVestkysten.

Vi ville gerne have spurgt Salling Group til, hvorfor der ikke er blevet foretaget større ændringer efter Fødevarestyrelsens besøg i august.