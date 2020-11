Døde mink kan forurene grundvandet

Det store antal aflivede mink, som er gravet ned i et område mellem Kølvrå og Gedhus ved Karup i Midtjylland, risikerer at forurene grundvandet og forpeste drikkevand, som indvindes af Kølvrå Vandværk.

Det skriver Danske Vandværker i en pressemeddelelse, hvori organisationens direktør, Susan Münster, udtrykker forbløffelse over, at man har valgt at grave minkene ned så tæt på et vandindvindingsområde.

Dårligt nyt

Også selv om man har brugt kalk i forbindelse med nedgravningen, så de døde dyr er indkapslet i et kalklag.

- Kalk har kun en forsinkende effekt, og på sigt vil regnen neutralisere kalken og den forhøjede ph-værdi, siger Susan Münster.

- Det betyder, at den naturlige forrådnelsesproces af minkene vil fortsætte. Og det er altså meget dårlig nyt for grundvandet. Placeringen af minkgravene er meget uheldig og ganske uforståelig, siger hun.

Over for landbrugsavisen.dk fastslår Kristian Ravn, der er formand for Danske Vandværker region Midtjylland, at placeringen nærmest ikke kunne have været værre.

- Selvfølgelig er det en trussel mod grundvandet. Det er jo ikke tre mink vi taler om. Det er jo flere millioner, siger han til avisen.

Branche- og interesseorganisationen Danske Vandværker frygter, at ingen myndighed har forholdt sig til kemiske processer, der kunne opstå i forbindelse med, at de nedgravede mink går i forrådnelse.

Ikke tryg

I pressemeddelelsen understreges det, at drænvand fra almindelige kirkegårde betragtes som spildevand, hvorfor det også bør gælde de 'deciderede mink-kirkegårde', som nu er etableret i områder ved Holstebro og Karup.

Ifølge Danske Vandværker har myndighederne heller ikke forholdt sig til antibiotika, som kan være brugt på minkfarmene. Forbruget af antibiotika har været stærkt nedadgående, men alligevel er direktør Susan Münster bekymret.

- Vi ved ikke, hvilke stoffer, der kan ende i det vand, som områdets beboere skal drikke, siger hun.

- Jeg er generelt ikke tryg ved den sagsbehandling, som har fundet sted i den her sag. Jeg frygter, der kan være for mange ubesvarede spørgsmål, som myndighederne ikke har forholdt sig til.

Danske Vandværker Region Midt peger på, at man kunne have undgået risikoen for forurenet drikkevand, hvis man havde placeret minkgravene på hedearealer nordvest for Flyvestation Karup ved byen Grove.

Vidne til voldsom mink-video: - De lever, de lever

Mink hældes ned i massegrave

Motorvej flyder med døde mink