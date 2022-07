Døde sæler: Mysterie løst

En voldsom stigning af strandede sæler har den seneste tid vakt undren i den amerikanske delstat Maine.

Langs kysten har man nemlig fundet i omegnen af 60 strandede sæler, der alle var døde eller alvorligt syge, da de blev fundet.

Nu har forskere udført tests på sælerne, som har klarlagt årsagen til de mystiske dødsfald.

Det skriver Newser.

Det viste sig, at sælerne var blevet smittet med fugleinfluenza.

- Sælen er det første havpattedyr, som vi har set blive smittet, sagde Julianna Lenoch, som tester dyr i naturen for sygdomme.

Hun understregede, at det ikke er usædvanligt, at fugleinfluenza flytter ind i pattedyrsarter, men det er tilsyneladende første gang, at sæler bliver smittet.

Fugleinfluenza kender vi også i Danmark, hvor det som regel er et problem for landbrug med høns og andre fjerkræ.

Sælene er formentlig blevet smittet efter at have spist havfugle, som har været smittet med influenzaen.

Fulgeinfluenza er som regel ufarlig for mennesker.