Dødelig brand: Nu protesterer folk over coronaregler

En dødelig brand i et bygningskompleks i byen Urumqi i den vestlige Xinjiang-provins i Kina har fredag startet en bølge af vrede over landets coronahåndtering både på sociale medier og i gaderne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

10 personer døde i branden torsdag, mens ni blev såret.

Protesterne er blot det seneste tegn på frustration over regeringen i Beijings strenge modsvar til coronasmitten. Også i andre byer har folk vist deres utilfredshed.

Regionens indbyggere kalder på, at coronarestriktioner bliver løftet. Restriktionerne har tvunget mange af regionens 25 millioner indbyggere til at blive i deres hjem de seneste tre måneder.

På sociale medier stiller folk spørgsmålstegn ved, om restriktionerne har vanskeliggjort redningsarbejdet i forbindelse med branden, skriver den amerikanske avis The New York Times.

På internettet har der cirkuleret videoer af menneskeskarer, der i regionshovedstaden Urumqi bevæger sig ind i en regeringsbygning, mens de råber på at 'afslutte nedlukninger', skriver avisen.

Mange af videoerne er senere blevet slettet fra Kinas strengt censurerede sociale medier.

En stor del af Xinjiang-provinsens 25 millioner indbyggere har været ramt af nedlukningerne i mere end 100 dage.

Det har efterladt nogle indbyggere med dårlig adgang til fødevarer og andre nødvendigheder, eksempelvis hygiejneprodukter og medicin.

Kina er den sidste større økonomi, der holder fast i en nultolerancepolitik over for coronavirus. Her beordrer myndighederne stadigvæk lange karantæner og massetest for at stoppe nye udbrud, når de viser sig.