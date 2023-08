Dødelig familiemiddag: Mystikken tager til

Erin Patterson, som er mistænkt for at forgifte og dræbe tre familimedlemmer under en middag, forklarer nu, hvor hun fik sine råvarer fra

En opsigtsvækkende og mystisk sag fra Australien har nu fået et nyt kapitel.

48-årige Erin Patterson serverede 29. juli middag for sine svigerforældre, svigermorens søster og dennes mand.

Få dage efter lå tre af dem døde med symptomer på at være blevet forgiftet af Grøn fluesvamp. Politiet har indledt en drabsefterforskning mod Patterson, som nu har forklaret til ordensmagten, hvor hun angiveligt havde købt de svampe, der blev serveret for familien.

Ifølge ABC, som har set Pattersons udtalelse til politiet, havde den 48-årige kvinde serveret champignoner fra et almindeligt supermarked samt tørrede svampe købt hos en asiatisk grønthandler.

Overvældet

Og det er altså ikke noget, man umiddelbart dør af.

Patterson, som hverken er blevet anholdt eller sigtet i sagen, er i politiets rapport citeret for at ville 'opklare sagen', fordi hun efter eget udsagn er blevet 'ekstremt stresset og overvældet af dødsfaldene'.

De omtalte svampe blev serveret i en beef weelington af den 48-årige kvinde, som er skilt fra sin tidligere mand, der nu har mistet begge sine forældre.

Pattersons familie skulle angiveligt være blevet forgiftet med Grøn fluesvamp. Her kan du se, hvilke svampe man bør undgå. Foto: EB

- Jeg tror, at folk ikke ville være så hurtige til at dømme mig, hvis de forstod baggrunden mere. Jeg er knust over at tænke på, at disse svampe kan have bidraget til den sygdom, som mine kære led. Jeg vil gerne gentage, at jeg absolut ikke havde nogen grund til at såre dem, bedyrer Patterson over for politiet.

Kan være uskyldig

Erin Pattersons to børn var ifølge rapporten i biografen under middagen. Senere fik de serveret rester, hvor svampene dog blev skrabet af tallerkenen, forklarede Patterson.

I sidste uge understregede Dean Thomas, kriminalinspektør ved politiet i den australske delstat Victoria, at man ikke skal dømme den 48-årige kvinde på forhånd.

- Vi skal have et åbent sind i forhold til det her. Det kunne være meget uskyldigt. Men vi ved det bare ikke på nuværende tidspunkt. Fire mennesker dukker op, og tre af dem dør med en anden kritisk syg. Vi er nødt til at undersøge det her, lød det.

Over for CNN understreger politiet nu, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.