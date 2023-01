Dødelig fugleinfluenza skaber smugler-kaos

I USA skal man til lommerne, hvis man vil købe æg i forretningerne. En dødelig fugleinfluenza har nemlig fået priserne til buldre derudaf, og det har skabt et marked for æggesmuglere

I USA er det blevet lidt af en luksus at købe æg.

For en dødelig fugleinfluenza blandt amerikanske kyllinger har fået priserne til at stige i vejret.

Fra november til december sidste år steg prisen med 11,1 procent, og over et år er prisen steget med næsten 60 procent.

Det voldsomme prischok har fået en del til at begå kriminalitet i søgen efter en billigere løsning, skriver CNN.

Problemer med smuglere

Den kriminelle handling består i, at flere forsøger at smugle æg fra Mexico til USA - men det er piv ulovligt.

'San Diego Field Office har for nyligt opdaget et stigende antal æg ved grænsen (Tijuana-San Diego, red.)'.

'Det er ulovligt at fragte ukogte æg fra Mexico til USA. Hvis man ikke får opgivet fødevarer, kan det resultere i en bøde på op til 10.000 dollars', skriver Jennifer De La O, der står for 'field operation' ved grænsekontrollen, på Twitter.

Vil mindske risikoen

Grunden til, at æggene skal være kogte, når de fragtes ind over grænsen, er for at mindske risikoen for fugleinfluenza og Newcastle disease-virus.

Sidstnævnte kan føre til høj dødelighed blandt fugle, neurologiske forstyrrelser og nedsat æggeproduktion. Virussen er ikke farlig for mennesker.

Mange af disse ulovlige æg er fundet ved grænsen Tijuana-San Diego, men det samme gør sig også gældende ved andre sydvestlige grænseovergange.

Skadelige stoffer

Mens fugleinfluenzaen raser i USA, er der i Danmark fundet PFAS-stoffer i økologiske æg.

Stofferne er sandsynligvis overført gennem den fiskemel, som indgår i foderet til hønsene.

PFAS-stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme og kan forårsage blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.