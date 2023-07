Dødelig luft: Forurening dræber 450 årligt i København

Luftforureningen i København er langt over WHO's grænseværdier. Og det koster mange liv årligt

Den københavnske luft er forurenet. Og det koster liv.

En ny rapport om sundhed og luftforurening i København viser, at hovedstaden dumper, når det gælder om at leve op til WHO's anbefalinger.

Rapporten, som er lavet af Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, slår i den forbindelse fast, at forureningen er skyld i 450 årlige dødsfald i København ifølge en beregningsmodel fra Aarhus Universitet.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Dumper fælt

Rapporten viser godt nok - på baggrund af tal fra byens fem målestationer - at luftforureningen i København er under EU's grænseværdier. Både når det gælder mængden af fine partikler og kvælstofoxider.

Men, men, men. Ifølge Zorana Jovanovic Andersen, professor i miljøepidemiologi ved Københavns Universitet, er EU's anbefalinger forældede. Det er i stedet WHO's, man skal holde øje med. Og her dumper København.

Kun én måling ligger under WHO's grænseværdier for luftforurening. Alle øvrige målinger af fine partikler og kvælstofoxider i byen er over anbefalingerne. Flere steder er tallene næsten dobbelt så høje.

Ifølge Zorana Jovanovic Andersen er luften i København renere, end det er tilfældet i andre storbyer i Europa.

- Men hvis vi kigger på det niveau, vi har nu, er det stadigvæk farligt for sundheden, og vi kan konstatere, at vi stadig ser sundhedseffekter med de niveauer, siger hun til KøbenhavnLIV.