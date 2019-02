Dødelig sygdom hærger USA og forvandler dyr til 'zombier'

Den såkaldte 'zombie-hjorte-sygdom' har spredt sig over hele hele 24 stater i USA. Det advarer en ny rapport om fra den amerikanske myndighed 'Center for Disease Control and Prevention'.

Sygdommen, der hedder 'Cronic wasting disease'(CWD), rammer fortrinsvis hjorte og elge. Den dødelige infektion påvirker hjortenes nervesystem, hvilket får dem til at tabe vægt og miste deres koordination. I visse tilfælde kan hjortene og elgene også blive mere aggressive af sygdommen, der er dødelig.

Sygdommen CWD angriber normalt dyrenes hjerne og rygrad. Og de smittede dyr ender med at dø.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og Metro

Den amerikanske myndighed 'Centers for Disease Control and Prevention', der forsøger at bekæmpe sygdommen, har også lagt en beskrivelse af sygdommen og dens udbredelse ud på deres hjemmeside.

Sygdommen CWD har i øvrigt fået sit øgenavn 'zombie' fra et smittet dyr, der havde et usædvanlig tomt blik og hurtigt mistede vægt og sygnede hen.

'Zombie-hjorte-sygdommen' er ofte blevet sammenlignet med det udbrud af kogalskab, der i midten af 1990´erne hærgede i Storbritannien. Der er dog endnu ikke ført bevis for, at sygdommen kan smitte mennesker, der måske kommer til at spise kød, der er inficeret med CWD.

'Center for Disease Control and Prevention' har på deres hjemmeside vist et kort, hvor man se de 24 stater i USA, hvor sygdommen netop nu huserer i januar måned i år. Her fremgår det også, at sygdommen første gang blev identificeret i staten Colorado, men senere spredte sig til Wyoming og andre stater i USA.

Zombie-sygdommen blev i slutningen af 1960´erne fundet i et tilfangetaget dyr, men i 1981 blev det første gang fundet i et vildt dyr.

Sygdommen er hovedsageligt registreret i USA og Canada, men der er også registreret tilfælde af sygdommen i Norge og i Syd Korea.