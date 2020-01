Dødelig virus er kommet til Frankrig

Den livstruende coronavirus (nCoV) er kommet til Frankrig, hvor to personer er konstateret smittet.

Det skriver det franske nyhedsbereau AFP.

De to tilfælde af coronavirus er konstateret i Bordeaux og Paris, fortæller den franske sundhedsminister, Agnès Buzyn, ifølge Reuters.

Frankrig er det første land i Europa, som bliver ramt af den dødelige virus, der allerede har kostet 26 personer livet. Derudover er over 800 mennesker blevet konstateret smittet med coronavirus.

Tidligere blev en række personer ellers undersøgt for coronavirus i Skotland. Det viste sig dog, at landet i første omgang var gået fri af den farlige virus.

I forvejen har coronavirussen ramt en række lande, og allerede nu er mindst ti lande blevet ramt af den mystiske virus, som er ved at sprede sig yderligere.

På listen over lande, hvor virussen florerer, tæller blandt andet USA, Sydkorea, Australien, Saudi-Arabien og Thailand.

Coronavirus er en farlig lungesystem, der er i familie med forkølelsessygdommen Sars.

De første tilfælde af coronavirus blev fundet i Kina i storbyen Wuhan, som har over 11 millioner indbyggere. Det formodes stadig, at virussen stammer fra et skaldyrsmarked i den kinesiske storby.

Opdateres ...