Døden nær: Dreng spiddet i halsen af hornfisk

Det kunne let være gået helt galt for Muhammad Idul fra Indonesien, der under en fisketur med familien blev spiddet af en hornfisk, der sprang op fra vandet i halsen. Det skriver Daily Mail.

16-årige Muhammad blev spiddet i sådan en grad, at hornet penetrerede halsen hele vejen, så det stak ud af nakken, som man også kan se i artiklen.

Efterfølgende måtte teenageren hurtigt på hospitalet igennem en risikabel operation.

- For at fjerne hornet skal man være meget forsigtig på grund af den store åre i halsen, siger læge Syafri K. Arif til det lokale medie Makassar Terkin.

I billederne herunder kan du se, hvor galt det stod til for Muhammad.

Muhammad fik efter en to timer lang operation fjernet fisken og slap med livet i behold. Foto: Savage Paramedics

Hornfisken efter den vellykkede operation.

Muhammad er i bedring, men er fortsat på hospitalet i tilfælde af, at der skulle opstå infektioner.

- Vi venter og ser, om feberen aftager. Forhåbentlig stiger den ikke, siger hospitalets direktør til Antara News ifølge Daily Mail.

Hornfisk kan blive op til 1,2 meter lange, men typisk bliver de kun det halve.

