'Dødens kalif' driver gæk med vestens efterretningstjenester

29. juni 2014 udråbte Abu Bakr al-Baghdadi sig selv som kalif for den Islamiske Stat i Irak og Levanten. Samtidig blev han den mest eftersøgte mand på planeten.

Men gennem 2017 skrumpede det ellers så store kalifat ind til næsten ingenting, efter både Raqqa og Mosul, kalifatets to hovedbyer i Syrien og Irak, blev befriet fra terror-organisationen. En vigtig brik i spillet mangler dog fortsat - nemlig al-Baghdadi, der trods intensiv eftersøgning dag og nat fra nogle af verdens mest effektive efterretningstjenester, er sunket i jorden.

Jægersoldaten: Her er Kalifatet stadig en trussel

Kaliffen blev i sommeren 2017 rapporteret død af det russiske forsvarsministerium, men Mona Sheik, der forsker i Islamisk Stat for Dansk Institut for Internationale Studier, fortæller til Ekstra Bladet, at manden fortsat er jaget vildt af de fleste efterretningstjenester:

- Det her minder meget om jagten på Osama Bin Laden, som man først fandt ti år efter invasionen af Afghanistan. Dengang florerede der også rygter om, at han var blevet dræbt. Men der har jo været rapporter på det seneste om, at Baghdadi er set i live, og efterretningstjenesterne bruger stadig enorme ressourcer på at fange ham.

Interaktivt element

Kun sporet tre gange

Selv om lederen af en af de mest brutale terrororganisationer i verden i flere år er blevet åndet i nakken af eksempelvis Mossad og CIA, har han alligevel været så godt som usynlig, siden han udråbte kalifatet i Al-Nuri moskéen i Mosul for snart fire år siden. Det skyldes, at han har nogle meget kompetente folk omkring sig, mener Mona Sheik:

- Man skal ikke undervurdere, at Islamisk Stat er et professionelt og kriminelt netværk, der har ressourcer og efterretninger, som gør, at lederen kan undslippe. Nogle af al-Baghadi's nærmeste er jo efterretningsofficerer fra det tidligere irakiske regime, så de ved jo om nogen, hvordan man gå under radaren.

Flere vestlige efterretningstjenester mener dog, at terror-lederen fortsat befinder sig i det tidligere kalifat, og det er den danske IS-ekspert enig i:

- Læser man rapporterne, så siger de jo, at han befinder sig et eller andet sted i grænselandet mellem Irak og Syrien. Drager man parallel til dengang, man fandt og dræbte Bin Laden, så befandt han sig også i den samme region, som amerikanerne ledte efter ham i gennem ti år.

Artikel fortsætter under billedet ...

Al-Nuri moskéen i Mosul, hvor al-Baghdadi udråbte kalifatet er nu blevet jævnet med jorden. Foto: All Over Press.

Sidste leder tilbage

Ifølge det engelske medie The Guardian har tre forskellige efterretningstjenester bekræftet, at Abu Bakr al-Baghdadi blev alvorligt såret under et luftangreb i 2015. Den samme skæbne er overgået flere af terror-organisationens øverste medlemmer.

Faktisk peger Hisham al-Hashimi, der er ekspert i Islamisk Stat, at al-Baghdadi er den eneste tilbagelevende af IS' oprindelige grundlæggere:

- Ud af 43 ledere er Baghdadi den eneste tilbage. Ud af 79 senior-ledere er der nu kun ti tilbage, mens mellemlederne enten bliver dræbt eller udskiftet med tiden, fortæller han til det engelske medie.

Mona Sheik er da også overbevist om, at den berygtede kalif stadig er en vigtig brik for Islamisk Stat:

- Han spiller helt bestemt stadig en rolle. Islamisk Stat er en meget centralstyret terror-organisation, som har en strategisk logik, der er mere styret ovenfra. Om det så er Baghdadi, der gør det, eller folk omkring ham, er svært at vide, men han spiller fortsat en aktiv rolle, vil jeg vurdere.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerie er der en dusør på 152 millioner kroner for oplysninger, som kan føre til terrorlederen

Kilde: US State Department

Læs mere om verdens mest eftersøgt mand her

Se også: USA: Abu Bakr al-Baghdadi er nok i live

Se også: Baghdadi i sjælden tale: - Træk jer ikke tilbage

Dødens kalif: Er han årsag til massakren?