'Dødens købmand' vil i det russiske parlament

Den samme fange, som USA i sidste uge frigav til Rusland i en fangeudveksling, har nu meldt sig ind i et ultranationalistisk parti

Det lader ikke til, at den russiske våbenhandler Viktor Bout, som også kaldes 'dødens købmand', har ændret sig ret meget efter 11 år i amerikansk fængsel.

Efter hans frigivelse i sidste uge, har han nemlig meldt sig ind i det ultranationalistiske russiske parti 'Ruslands Liberale Demokratiske Parti' (LDPR).

Det skriver flere internationale medier herunder The Guardian.

Brittney Griner blev torsdag løsladt efter ti måneder i russisk varetægt, og nu sætter Joe Biden ord på hele sagen, hvor han også forsikrer alle, at Griner har det godt USA fik til gengæld løsladt basketspilleren Brittney Griner.

Stiller ikke op til valg

I en video fra 12. december takker lederen af LDPR, Leonid Slutsky, Viktor Bout for at blive medlem af 'det bedste parti i Rusland'. Bout stod på scenen sammen med Slutsky i videoen, som nu florerer online.

Bout har dog udtalt til det russiske medie Ria Novosti, at han ikke planlægger at stille op til valg i nærmeste fremtid. Han har dog på sigt ambitioner om at blive medlem af parlamentet.

Den russiske våbenhandler sad indtil fornylig fængslet for våbenhandel i USA. Han blev idømt 25 års fængsel i 2011.

Sidste uge blev han dog løsladt i forbindelse med en fangeudveksling mellem USA og Rusland, hvor USA byttede Viktor Bout for den amerikanske basketball-spiller Brittny Griner, som sad fængslet i Rusland for at være i besiddelse af Cannabisolie.

En beslutning som blev kritiseret en del internt i Joe Bidens parti Demokraterne.

Støtter krigen i Ukraine

LDPR blev grundlagt i 1990'erne, og i starten var de en stærk konkurrent til magten i Rusland.

I dag er de kendt for at stå stejlt på spørgsmålet om Ruslands nødvendige brug af atomvåben. Derudover støtter de fuldt ud op om krigen i Ukraine.

Viktor Bout er ikke det første højtprofilerede medlem af LDPR. I 2007 hvervede man også den russiske sikkerhedsagent Andrei Lugovoi, som var efterlyst i Storbritannien for mistanke om at have forgiftet den tidligere spion Alexander Litvinenko.

Lugovoi er nu medlem af State Duma, som er et af de lavere kamre i det russiske parlament.

Du kan læse meget mere om 'Dødens købmand' her: Fældet i København: Han er dødens købmand