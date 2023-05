Dødsbrand på hostel i New Zealand betragtes som mistænkelig

Den hostelbrand, der natten til tirsdag lokal tid dræbte seks personer i New Zealand, betragtes af myndighederne som 'mistænkelig'.

Det siger politiinspektøren Dion Bennett i en udtalelse onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I samme ombæring afslører han, at der to timer før dødsbranden var opstået brand i en sofa indeni bygningen.

- Som en del af vores efterforskning vil vi forsøge at bekræfte en mulig forbindelse mellem den sofabrand og den efterfølgende dødelige brand, siger han.

Branden brød ifølge politiet ud på den øverste etage af hostellet Loafers Lodge i landets hovedstad, Wellington, omkring midnat.

New Zealands premierminister, Chris Hipkins, sagde efterfølgende i et newzealandsk morgenprogram, at seks var bekræftet døde, og at politiet forventede, at dødstallet er mindre end ti.

Myndighederne sagde tirsdag, at man håbede at kunne komme ind i bygningen omkring middag onsdag lokal tid for at identificere de døde.

11 personer blev tidligere meldt savnet.

- Det næste skridt for os er at gå bygningen igennem og sikre, at der ikke er nogen andre derinde, og selvfølgelig at arbejde med politiet og bakke dem op i deres undersøgelse og fjernelse af de seks døde, sagde regionens brandchef, Bruce Stubbs, til statsejede Radio New Zealand ifølge Reuters.

Årsagen til branden er stadig ukendt.

- Det her er en brand, der sker en gang på et årti i Wellington. Det er vores værste mareridt, sagde chefen for brandvæsenet i Wellington, Nick Pyatt, tirsdag.

Tala Sili, der boede på Loafers Lodge, har fortalt, at han så røg komme ind under sin dør. Han åbnede den og så, at hele gangen var fuld af røg.

- Det var bare uhyggeligt, det var virkelig uhyggeligt, men jeg vidste, at jeg måtte hoppe ud af vinduet eller brænde op inde i bygningen, sagde han til Radio New Zealand.