Dødsbrand på hostel i New Zealand mistænkes at være påsat

En brand på et hostel i New Zealands hovedstad, Wellington, der har kostet mindst seks personer livet, behandles nu som en påsat brand.

Det oplyser Dion Bennet, der er politiinspektør i byen.

- Jeg kan bekræfte, at vi behandler branden som brandstiftelse, siger han uden at give en årsag til mistanken.

- Det bliver behandlet som en drabsefterforskning, siger han videre og tilføjer, at der er en række personer, som politiet gerne vil tale med.

Ingen er blevet anholdt i sagen.

Natten til tirsdag lokal tid brød en stor brand ud på hostellet Loafers Lodge i Wellington.

Seks personer er bekræftet omkommet i branden. Der er dog stadig dele af hostellet, som brandfolkene ikke har kunnet nå, og derfor vides det ikke, om flere kan have mistet livet.

Dion Bennet har også sagt, at der to timer før dødsbranden var opstået brand i en sofa inde i bygningen.

- Som en del af vores efterforskning vil vi forsøge at bekræfte en mulig forbindelse mellem den sofabrand og den efterfølgende dødelige brand, siger han.

Onsdag kunne et rekognosceringshold fra politiet komme ind på hostellet for første gang siden branden, efter at stedet blev erklæret sikkert. Deres opgave er at finde døde og beviser.

Årsagen til branden er stadig ukendt.

- Det her er en brand, der sker en gang på et årti i Wellington. Det er vores værste mareridt, sagde chefen for brandvæsenet i Wellington, Nick Pyatt, tirsdag.

Flere personer var tvunget til at kravle gennem røg for at overleve, mens andre måtte reddes fra hostellets tag.

Tala Sili, der boede på Loafers Lodge, har fortalt, at han så røg komme ind under sin dør. Han åbnede den og så, at hele gangen var fuld af røg.

- Det var bare uhyggeligt, det var virkelig uhyggeligt, men jeg vidste, at jeg måtte hoppe ud af vinduet eller brænde op inde i bygningen, sagde han til Radio New Zealand.