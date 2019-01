Dødsdømt blev træt af at vente: Nu har han hængt sig i cellen

I mere end to år har en dødsdømt fange ventet på at blive henrettet med en giftsprøjte.

Men på grund af uafklarede, juridiske spørgsmål omkring indholdet i døds-sprøjten, er henrettelsen blevet udsat flere gange.

Nu har den 46-årige Scott Raymond Dozier selv løst problemet:

Han har hængt sig i sin celle i statsfængslet i Ely, Nevada.

Ifølge nyhedsbureauet AP har fangen de sidste to år ønsket at blive henrettet.

Scott Raymond Dozier skulle have været henrettet her i Ely State Prison med en giftsprøjte. Nu har han hængt sig i cellen. Foto: Nevada Department of Corrections via AP

Henrettelserne blev udsat, fordi tre medicinalselskaber gjorde indsigelse mod, at deres produkter bliver brugt til at aflive dødsdømte.

Dommer afblæste henrettelse

Firmaet Alvogen har tidligere udtalt, at det ikke ønsker, at dets produkt - et bedøvende middel ved navn midazolam - bruges i, hvad firmaet betegner som 'mislykkede' henrettelser.

En dommer har afblæst henrettelserne, fordi man ikke helt nøjagtigt ved, hvad der sker, når man henretter fanger med tre forskellige stoffer i dødssprøjten.

Selv har Scott Raymond Dozier tigget og bedt om at blive sendt i døden. Han har også sagt, at han var ligeglad med, om det ville være en smertefuld død. Han ville bare dø.

- Livet i fængsel er ikke et liv, sagde han sidste år i et interview med avisen Las Vegas Review-Journal.

Dømt for to drab

Dozier blev i 2007 dømt for at have dræbt og parteret en ung mand i Las Vegas i 2002. Mandens overkrop blev fundet i en kuffert. I 2005 begik Dozier endnu et drab. Manden var endvidere dømt som narkohandler.

Den 46-årige mand har nu fået fred. Men de juridske spidsfindigheder omkring indholdet i giftsprøjten er endnu blevet løst.