Dødsdømt transkvinde beder om nåde

Amber McLaughlin står foran en dødsdom som første transkønnede i amerikansk historie. Nu beder hun Missouris guvernør om at udvise nåde

I 2003 voldtog og dræbte Amber McLaughlin den 45-årige mand Berverley Gunther i St. Louis i USA.

Det blev ved domstolen takseret til en dødsdom. Men nu appelerer McLaughlin til Missouris republikanske guvernør, Mike Parson, om at spare hende.

Det skriver NBC News.

Der er endnu ingen kendte sager fra USA, hvor en transkønnet er blevet henrettet som følge af en dødsdom.

- Det er forkert, når nogen henrettes uanset hvad, men jeg håber at dette er en første gang, der ikke kommer til at finde sted.

- Amber har vist stort mod i forhold til at omfavne, hvem hun er som en transkønnet kvinde, på trods af potentialet for at folk reagerer med vrede, så jeg beundrer hendes mod, udtaler forsvarsadvokaten Larry Komp til mediet.

Afføring og stød

Amber McLaughlins advokater har sendt et brev til guvernør Mike Parson, som refererer til mentale problemer hos kvinden som årsag til at sløjfe dødsdommen. Problemerne skyldes blandt andet en traumatisk barndom, som juryen i sagen ikke fik syn for, da sagen gik sin gang.

Blandt andet skulle hun have fået tværet afføring i ansigtet som spæd og fået stød med en strømpistol.

- Det er ikke beslutninger, som guvernøren tager let, siger guvernørens talskvinde Kelli Jones om appellen.

Det forlyder, at McLaughlins advokater skal mødes med guvernør Mike Parson 20. december for at drøfte sagen.