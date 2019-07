Dødsfald: Fik gennemboret øjet af miljøvenligt sugerør

60-årig kvinde skiftede plastik-sugerør ud med metal-sugerør for at være miljøvenlig

Den 60-årige britiske kvinde Elena Struthers-Gardner fik en usædvanlig voldsom død, da hun faldt ned på et miljøvenligt metalsugerør, der borede sig ind i hendes ene øje og videre ind i hjernen.

Det har en høring i den usædvanlige sag fastslået. Elena fik alvorlige skader i hjernen i forbindelse med det mærkværdige uheld, der fandt sted i hendes hjem i Broadstone i Dorset den 22. november.

Elena Struthers-Gardner bar et glas sin hånd, der havde en slags skruelåg, hvor metalsugerøret var placeret i et lille hul i midten af skruelåget.

I går udtalte retsmediciner Brendan Allen, at det kan være farligt at bruge metalsugerør, der er sat fast i et skruelåg. Han anbefalede også, at man skal udvise stor forsigtighed, når man benytter sig af metalsugerør.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, The Telegraph og Metro

Elena var mobilitets hæmmet og faldt i sit eget køkken. Det blev katastrofalt, fordi hun landede med sit ene øje direkte på et metal sugerør, hun havde drukket af fra et glas med skruelåg.(Foto: Privatfoto)

De miljøvenlige metalsugerør er steget i popularitet i den seneste tid som en erstatning for engangs-sugerør i plastik i kampen mod plastikforurening.

Rent konkret skete ulykken, mens Elena i sit køkken gik med et glas i hånden, der havde et metalsugerør monteret fast i et skruelåg på toppen. Pludselig faldt hun sammen, og hendes hoved røg ned mod glasset, så hun fik det 25 centimer lange metalsugerør direkte ind i sit venstre øje og videre ind i hjernen.

Elenas hustru Mandy Struthers-Gardner har i forbindelse med en udtalelse, der blev læst op i retten sagt følgende:

'Jeg hørte ikke, da hun faldt. Jeg gik ind i køkkenet og kunne se Elena ligge på maven lige før køkkendøren. Hun udstødte nogle gurglende lyde. Og jeg kunne se, at metalsugerøret var røget ind i hendes hoved', forklarede Mandy og tilføjede, at hun straks ringede til alarmcentralen efter en ambulance.

Ægteparret Mandy og Elena fotograferet i tiden før ulykken. (Foto: Privatfoto)

Elena blev bragt til hospitalet, men hendes skader var så alvorlige, at hun døde næste dag.

I forbindelse med sagen er det også kommet frem, at Elena som 21-årig var involveret i en rideulykke, der påvirkede hendes mobilitet. og gav hende høje smerter. I forbindelse med en nedtrapning af hendes smerte-medicin blev hun senere afhængig af alkohol.

I månederne op til sugerørs-ulykken havde hun dagligt drukket en halv liter vodka om dagen. Hun drak vodkaen mixet med appelsinjuice fra et metalsugerør, der var placeret i låget på et glas.

Elenas hustru Mandy har også advaret mod de farlige metalsugerør:

'Disse metalsugerør er farlige for folk med mobilitetsbesvær eller for børn. De kan også være farlige for ganske almindelige mennesker, der måske glider og falder. Metalsugerør er meget stærke og lange. Og selv om man måske ikke dør i forbindelse med en ulykke, kan de stadig være meget farlige.'