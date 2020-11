Dødsfald for ni år siden skaber mere mystik

Vi har stadig ikke fået et svar på, hvorfor der står en stor metal en høj metalpæl midt ude i ingenting i Utah. Nu påstår en galleri-ejer, at han har svaret

Alverdens medier har skrevet om det mystiske fænomen midt ude på Lars Tyndskids marker i Utah, ligesom det sociale medie Reddit er kogt over med teori.

Vi har dog stadig ikke fået et klart svar på, hvorfor en høj metalpæl er kilet ned i jorden, men nu er der kommet nye oplysninger frem, der kan gøre os lidt klogere. Eller måske endda endnu mere forvirrede.

Den tyske galleri-ejer David Zwirner, der har base i New York, påstår, at han har svaret på mysteiret. Det fortæller en talsmand for galleriet til The Art Newspaper. Meldingerne er dog lige så uklare som de foreløbige svar i sagen.

I første omgang meldte Zwirner-lejren ikke tilbage på The Art Newspapers anmodning om et interview. Så lød meldingen ifølge The New York Times, at det med al sandsynlighed var et kunstværk lavet af John McCracken.

Død for ni år siden

Netop John McCracken var kendt for at lave værker af den type, og så boede han i New Mexico, der ikke er langt fra Utah.

Problemet er bare, at John McCracken er død for ni år siden. Derfor kan ingen spørge ham, om det virkelig var ham, der lavede en så stor statue og smed den op midt ude i ingenting.

Og mystikken stopper ikke her. Den seneste melding fra Zwirner Gallery er, at det nok IKKE er en McCracken-værk, men derimod en af kunstnerne i hans omgangskreds, der muligvis står bag.

Mystisk fund midt ude i ingenting

Kunstens veje er uransagelige, og nu står vi tilbage, hvor i startede. Uden svar.

Sgt. Nick Street, der er Public Information Officer hos Utah Public Safety Department bekræfter dog fortællingen om, at det er et kunstværk.

- Først troede de, at der var tale om et fænomen var en anden verden. Men da de havde set nærmere på det, så kunne de se, at den var placeret på stedet af mennesker. Det er formentlig et kunstværk af en eller anden art, siger han i et interview med NewsNation Now.

Forbløffet i helikopter

Efter fundet talte den lokale tv-station KSLTV talt med Bret Hutchings, der fløj den helikopter, der stødte på monolit-stenen.

- Det var en af vores biologer, der opdagede den, da vi fløj direkte over den.

- Han sagde med det samme: Whoa, whoa, whoa, vend om. Der er en ting der, som vi bliver nødt til at se nærmere på, siger Bret Hutchings til mediet.

Det er fortsat uklart, hvad den omkring tre meter høje mystiske klods er. Myndighederne i Utah har valgt ikke at offentliggøre den eksakte lokation af frygt for, at folk vil storme dertil.

Flere læsere har skrevet til Ekstra Bladet, at det muligvis er hyldest til kultfilmen 'Space Odyssey 2001'. Her samles en flok aber om en lignende skulptur i en af de mange legendariske scener. Myndighederne i Utah melder dog intet om den kobling.