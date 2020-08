Dødsstraf omstødt

Dødsstraffen er blevet omstødt for amerikanske Scott Peterson.

Han er kendt skyldig i at myrde sin kone og deres ufødte barn.

Konen, Laci Peterson, var sat til at føde fire uger efter, at hun forsvandt.

Fire måneder senere skyllede konens lig op på stranden.

Anklagerne fortalte under sagen juryen, at Scott Peterson havde kvalt sin kone 23 december, hvorefter han smed hendes lig bundet til et anker i vandet fra sin båd.

Forbrydelsen er Scott Peterson fortsat dømt skyldig for, men strafudmålingen er nu blevet omstødt af højesteretten i Californien.

Omstødt på grund af fejl

Dødstraffen måtte omstødes, da jurymedlemmer var blevet udelukket, da de havde meldt ud, at de var imod dødstraf generelt, men var klar til at pålægge den.

Det er nu blevet vurderet, som en fejl, og dommen om dødsstraf måtte derfor omstødes.

Det er højesterettens vurdering, at fordi afgørelsen er baseret på fejl i procedurerne i sagen, så kan man afvise Scott Petersons anke om, at dødstraffen og forløbet er forfatningsstridigt.