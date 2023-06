Dødsstraf til homoseksuelle: Træk støtten!

Skal vi bruge udviklingsbistanden som en presbold, eller skal vi i højere grad støtte lokale græsrodsorganisationer?

Holdningerne er mange på Christiansborg, efter Uganda - der sidste år fik udviklingsbistand for 260 millioner kroner - indførte dødsstraf for homoseksuelle.

Finansordfører for Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, mener ikke, at man bør støtte lande, der har den slags lovgivning.

- Det er en omstændighed, der gør det svært for os at støtte sådan nogle regimer. Man skal forsøge at få dem til at lave det om, hvis de gerne vil samarbejde med Danmark og få andel i de mange milliarder, vi hvert år giver i udviklingsbistand, siger han til Ekstra Bladet og forklarer, at han vil bruge udviklingsbistanden mere 'aktivistisk'.

Annonce:

Aktivistisk bistand

Dennis Flydtkjær mener generelt, at man skal skære i udviklingsbistanden, og at vi skal være mere 'selektive' og 'restriktive' med, hvem der får udviklingsbistand.

Han fortæller dog, at han ikke har problemer med at give udviklingsbistand, hvis den er meget målrettet.

- Der kan godt være noget nødhjælp, man kan give gennem Røde Kors eller Læger Uden Grænser, som rammer den direkte befolkning. Det har jeg ikke noget imod, siger han og fortsætter:

- Men der er også mange projekter, hvor man hjælper med at lave vindmøller, solceller eller bygger veje - altså hjælper med deres infrastruktur. Det skal vi ikke støtte, så længe der er sådan en lovgivning.

Insisterer på menneskerettigheder

Trine Pertou Mach, der er udviklingsordfører for Enhedslisten, er enig med Dennis Flydtkjær i, at man skal overveje grundigt, hvem man støtter med udviklingsbistanden.

Hun mener dog, at det ville være forkert at skære udviklingsbistanden.

Annonce:

- Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår politisk. Det er uacceptabelt og skal fordømmes. Pointen er selvfølgelig at kigge på, hvad man kan gøre fra dansk side.

Trine Pertou Mach (EL) mener, det er vigtigere end nogensinde at være til stede med udviklingsbistand. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Hvis vores udviklingsbistand kanaliseres til menneskerettighedsorganisationer, som blandt andet arbejder med rettigheder for homoseksuelle, så er det ganske klogt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Det giver Dennis Flydtkjær dog ikke meget for.

- Jeg tror ikke, det flytter så meget. Jeg ville hellere, at vi bruger kræfter på at sige, at hvis de skal have del i den støtte, skal de ikke have en lovgivning, hvor det giver dødsstraf at være homoseksuel. Det, tror jeg, lægger mere pres på dem.

Trine Pertou Mach er uenig:

- Der er brug for, at Danmark fastholder et højt niveau af udviklingsbistand med en politik, der går på, at alle mennesker på jordkloden har ret til lige rettigheder, siger hun.