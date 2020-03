Dødstal eksploderer i New York: - Hjælp os nu

Et hospitalsskib er ankommet til New York, hvor dødstallet for covid-19 har passeret 1000

I løbet af den seneste uge er USA blevet døbt det nye epicenter for smitten med coronavirus, og især millionbyen New York er blevet billedet på pandemiens hærgen i USA.

USA har samlet set oplevet en eksplosiv stigning i antallet af smittede, og landet har for længst overhalet Kina, Spanien og Italien som det land i verden, hvor flest er registreret smittet.

Mens sygdommen efterhånden har bredt sig over hele USA, er det især i New York, at smittetilfældene har hobet sig op, og dødstallet stiger også med voldsom hast.

Således er der i løbet af det seneste døgn 253 mennesker, der var smittet med coronavirus, der har mistet livet i staten New York. Hovedparten var i New York City. Dermed har mere end 1200 mennesker med sygdommen mistet livet.

- Det er mange tab, det er megen smerte, det er mange tårer, det er meget sorg, som mennesker på tværs af hele staten føler, lød det mandag formiddag lokal tid fra guvernør Andrew Cuomo ifølge nyhedsbureauet AP.

Han kæmper stadig en desperat kamp for at få nok hjælp til den hårdt ramte delstat.

- Vær nu sød at komme og hjælpe os i New York. Vi har brug for hjælp, lød bønnen fra guvernøren.

Ikke nok pladser

Han har tidligere udtalt, at staten langt fra hospitalspladser og respiratorer nok til at hjælpe de mange patienter, man forventer sygdommen vil skabe i staten.

Man har derfor blandt andet i al hast bygget et konferencecenter om til midlertidigt hospital, hvor man allerede mandag forventer at indlægge de første patienter.

Desuden er hospitalsskibet USNS Comfort blevet sejlet til New York City. Skibet har 1000 hospitalssenge og det skal bruges til andre patienter, mens byens hospitaler skal bruges til coronapatienter. Det samme skib blev i øvrigt sendt til New York efter terrorangrebet 11. september 2001.

USNS Comfort ankom mandag til New York City. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Stribevis af sundhedsmedarbejdere, der har tilbudt deres hjælp, er desuden begyndt at ankomme til byen.

Andrew Cuomo advarer nu om, at et lignende desperat scenarium kan udspille sig i andre amerikanske byer.

- Alle der siger, at denne situation er forbeholdt New York City lever i benægtelse. Man kan se denne virus bevæge sig på tværs af staten, man kan se den bevæge sig på tværs af nationen. Der er ingen amerikanere, der er immune over for denne virus.

Staten New York har i skrivende stund registreret 66.000 inficerede med covid-19, hvoraf hovedparten er i New York City. 9500 mennesker er indlagt.

- Uanset hvad tallene ender på, bliver det rystende. Vi har mistet over 1000 newyorkere. For mig er et mere end rystende allerede, lyder det fra Andrew Cuomo.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, afviste i weekenden af sætte New York i midlertidig karantæne, som han ellers tidligere havde luftet. Til gengæld er der indført strikse rejserestriktioner for New York.

