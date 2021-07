Dødstal stiger med mindst 27 fra oversvømmelser i tysk delstat

Enorme vandmasser hærger i de tidlige weekendtimer stadig det vestlige Tyskland. Og alene i Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz er mindst 90 personer omkommet i oversvømmelserne.

Det oplyser tysk politi lørdag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Fredag var det samlede dødstal for hele delstaten Rheinland-Pfalz opgjort til 63.

Dermed vil det samlede dødstal i delstaten stige med mindst 27. Det er uvist, hvor meget det præcist stiger, da der ikke er opgjort et samlet tal endnu.

Ahrweiler-distriktet er det hårdest ramte område i den tyske delstat.

Politiet forventer, at der vil blive bekræftet flere dødsfald, da der stadig er savnede, to dage efter at oversvømmelserne først ramte.

Foruden de mange døde oplyser politiet ifølge dpa lørdag morgen, at det har fået meldinger om mindst 618 tilskadekomne.

Endnu er der ingen opdaterede samlede opgørelser for antallet af døde i de oversvømmelser, der har ramt Tyskland, Belgien og Holland.

Det samlede dødstal for Tyskland som følge af oversvømmelserne er lørdag morgen opgjort til 133, skriver nyhedsbureauet AFP. Det er en opjustering på 27 siden den tidligere opgørelse, der var fra fredag aften.

Også i Belgien har vandmasserne krævet menneskeliv. Indtil videre er der bekræftet 20 dødsfald i det vesteuropæiske land, skriver AFP.

De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl i specielt det vestlige Tyskland, Holland og Belgien de sidste mange dage.

I et område nær den belgiske by Liege er der målt 271 millimeter regn på 48 timer. Det er langt mere end det dobbelte af den normale nedbør i hele juli.

I Tyskland er det især delstaterne Nordrhein-Westfalen og delstaten Rheinland-Pfalz, der er hårdt ramt af oversvømmelser. I Belgien er området Vallonien hårdest ramt.

Den belgiske premierminister, Alexander De Croo, siger, at oversvømmelserne muligvis er 'det mest katastrofale, vores land nogensinde har set'. Han har udnævnt tirsdag den 20. juli til national sørgedag.

De enorme mængder vand har foruden de mange mistede menneskeliv også ødelagt hjem, skabt store trafikale udfordringer i de berørte områder samt før til mangel på rent drikkevand og andre forsyninger.

Også mobilnetværk er ifølge meldinger brudt sammen nogle steder.