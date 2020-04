Dødstallet i Sverige kan være meget højere

Antallet af personer, der er døde med coronavirus i Sverige, forventes at være langt højere end først antaget.

Det skriver TT ifølge Aftonbladet.

Det sker efter, at man har revideret tal og figurer fra myndighedernes side, og det viser sig nu, at dødstallet er 'signifikant højere'.

Et eksempel er fra den 26. marts, hvor man meldte ud, at dødstallet var 42, men efter revideringen viser det sig, at der faktisk var tale om 97 personer med coronavirus, der havde mistet livet.

Lørdag rapporterede myndighederne om i alt 373 dødsfald, og følger man samme matematiske udregning som ovenfor, kan det tal være hele 750.



- Vil ikke skjule noget

Statsepidemiolog i Sverige Anders Tegnell benægter ikke, at myndighedernes tal har været bagud, men han forventer ikke, at tallene vil blive fordoblet, som man så det 25. marts.

- Det tror jeg ikke. Nu arbejder vi mere systematisk, og så burde efterslæbet blive mindre.

- Det er bestemt ikke, fordi vi har prøvet at skule noget. Men vi må stoppe med at lave et falsk billede af, at der er mange dødsfald derude, som vi ikke kan finde. Vi finder, men til tider sker det senere, siger han.

Opdateres ...