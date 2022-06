Dødsulykke: Rengøringsassistent blev fundet fastklemt med motoren kørende

Nøglen sad i, og motoren kørte, da en 22-årig rengøringsassistent 15. maj i år blev fundet fastklemt mellem en hylde og en gulvvaskemaskine i et redskabsrum i en idrætshal tilknyttet Baltorpskolen i Ballerup.

Det fremgår af Arbejdstilsynets ulykkesrapport, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Kvinden, der ifølge politiet kom fra Moldova, mistede livet i ulykken, som der ikke var nogle direkte vidner til.

Kvinden var på arbejde som en del af et rengøringsteam på tre personer, hvor det ifølge Arbejdstilsynets rapport primært var en mandlig kollega, der til dagligt kørte gulvvaskemaskinen.

Ulykken skete, da den 22-årige skulle parkere den orange maskine af mærket Swingo 4000 Taski i redskabsrummet.

På gulvet var der med tape markeret, hvordan den skulle parkeres med forenden delvist inde under en træhylde, som der var monteret en metalstang på.

Træhylden hang cirka en meter ud fra bagvæggen i halvanden meters højde. Den 22-årige blev fundet i førersædet på gulvvaskemaskinen, der var kørt langt ind under hylden.

Ifølge Arbejdstilsynets rapport var der foranstaltninger, som forhindrede, at det kunne ske, og den tragiske ulykke udløste et strakspåbud til rengøringsvirksomheden COOR, som kvinden var ansat i.

Gulvvaskemaskinens rat og styrepanel sidder forrest på maskinen. Derfor er der ifølge ulykkesrapporten begrænset muligheden for styre maskinen eller bruge nødstop og bakknappen, når den køres ind under hylden.

Samtidig har maskinen ikke en pedalbremse. Den stoppes ved, at føreren slipper speederen.

Når det sker, er der ifølge producenten en bremselængde på cirka halvanden meter, før den 1,4 meter høje og 1,87 meter lange maskine stopper.

Jørgen Utzon, der er administrerende direktør for COOR i Danmark, oplyser i et skriftligt svar til Fagbladet 3F, at virksomheden tager ansvaret for, at medarbejderne kan udføre deres opgaver sikkert og forsvarligt, meget alvorligt.

- Vi iværksatte straks efter ulykken sikkerhedstiltag, så klemskader ikke længere er muligt. Af hensyn til de berørte medarbejdere fjernede vi også den specifikke gulvvaskemaskine, og vi har valgt et andet lokale til placering af en ny maskine, udtaler Jørgen Utzon.

COOR oplyser, at alle berørte medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp, så længe de ønsker det. Desuden er der i hele koncernen blevet informeret om, hvordan man betjener de såkaldte ”ride-on” maskiner, som man sidder på.

- Sikkerhedsinformation er en integreret del af vores systematiske arbejdsmiljøarbejde og forbedringskultur, hvor vi sikrer at drage læring på tværs af organisationen, så vi kan forebygge arbejdsskader, skriver COOR-direktøren.