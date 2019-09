Døende mor bad om sugerør: Datter raser over behandlingen

Lederskribenten Lydia Wålsten fra den store svenske avis Svenska Dagbladet fik søndag stor opmærksomhed i Sverige med en tekst, hvor hun i en beretning om sin egen kræftsyge mor beskrev, hvorledes miljø-fanatisme ind i mellem kan gå lidt for langt.

Således skrev Lydia Wålsten i sin leder-artikel:

'Efter nogle kritiske timer i kampen mod kræften havde tilstanden stabiliseret sig lidt. En avokado-smoothie blev nydt med et sugerør. Nydt er et forkert ord. Celle-gifte gør, at næsten alt smager af metal, og når man mindst aner det, kan selv en god drik blive til en isnende smerte, der løber gennem hele kroppen'

Denne gang smagte det af noget, og hun drak målrettet. Med lukkede øjne, for at være klar til, hvis der skulle komme en smerte. Da hun havde drukket op, trykkede hun på alarmklokken for at bede om et ekstra sugerør. Et til vandglasset, så hun også kunne få den væske i sig.

Hvis en patient er meget kræftsyg, er det lægernes princip, at patienten kan modtage smertestillende midler, selv om det kan udvikle afhængighed. Alternativet bliver betragtet som umenneskeligt. Men da sygeplejersken dukkede op for at tage sig af spørgsmålet omkring et nyt sugerør, var tonelejet et helt andet. Hun stillede spørgsmålstegn ved, om der var behov for endnu et sugerør.

Mor løftede herefter det grønlige sugerør fra smoothien over til vandglasset med rystende hænder. Hændelsen var objektivt ikke nogen stor sag. Men alligevel rører den ved nogle eksistentielle spørgsmål omkring menneskeværd. Nemlig indsigten, at bureaukratiet fokuserer på andre ting end netop det.

Hvis miljø-påvirkninger prioriteres så hårdt, at en sygeplejerske tøver med at give en kræftsyg kvinde et sugerør, så behøver man en diskussion omkring, hvordan et så snævert fokus risikerer at påvirke os som mennesker'.

Menneskekød på menuen

I leder-artiklen fokuserer Lydia Wålsten også på forskeren Magnus Söderlunds forslag om, at man måske i fremtiden kan spise menneskekød, der angiveligt er mere miljøvenligt. Det holdt han et seminar omkring på en mad-messe i Stockholm, der satte fokus på fremtidens mad.

Det har Ekstra Bladet tidligere skrevet om, som du kan læse herunder:

Se også: Forsker chokerer: Kan man spise menneskekød for at redde klimaet?

Her er en ganske almindelig gryderet med kød. Men forestil dig lige, at der måske i fremtiden kunne være menneskekød i gryden for at redde klimaet.

På de sociale medier har der været stærke reaktioner på Lydia Wålstens leder-artikel.

En bruger skrev følgende:

'Ingen plastik-sugerør til døende, men selv dødt menneskekød til os andre? Det er ren og skær 'Gøgereden'.

En anden bruger skrev:

'Ja. Man kan næsten se det frem foran sig, når vi skal til at spise menneskekød. Så går miljø-tosserne amok, hvis folk benytter plastikbestik til måltidet'.

Og en tredje bruger skrev:

'Total mangel på etik og sund fornuft. Se helheden og ikke del-spørgsmål, når det drejer sig om klimaet.