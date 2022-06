Ekstra Bladet

En bøde på sølle 3000 kroner for ulovligt at have tv-overvåget et strandstykke ved en af Danmarks mest eksklusive adresser bekymrer næppe den kontroversielle advokat Jan Leth Christensen og hans familie.

Familien Leth har ikke bare mange penge.

De har nærmest uoverskueligt mange penge, der er oparbejdet i et så komplekst spindelvæv af forskellige ejendoms- og holdingselskaber, at man fristes til at tro, at de ikke selv har overblik over det.