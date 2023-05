Dømt for ultimativ 'hævn': Nu er sagen vendt på hovedet

Roxana Ruiz blev idømt seks års fængsel for at dræbe den mand, der havde voldtaget hende. Nu er sagen droppet, og hun er en fri kvinde igen

Siden 2021 har sagen Roxana Ruiz-sagen skabt røre i Mexico.

Ifølge CBS News blev den 23-årige kvinde dengang forsøgt voldtaget af en bekendt, som hun havde givet husly en sen aften, fordi han påstod, at han var langt hjemmefra.

Men da de sov i hver deres seng blev hun pludselig angrebet af manden, der voldtog hende. Efterfølgende truede han hende med at slå hende ihjel, og det fik Roxana Ruiz til at forsvare sig.

Ifølge Ruiz' forsvarsadvokat, Ángel Carrera, slog hans klient voldtægtsmanden i hovedet for at forsvare sig, og det angiveligt nok til at, at han døde.

Aktivister satte efter dommen plakater op med teksten 'at forsvare sit liv er ikke en forbrydelse'. Foto: EDUARDO VERDUGO/Ritzau Scanpix

Grim retssag

I retssagen fløj beskyldningerne frem og tilbage.

Anklagemyndigheden satte sågar spørgsmålstegn ved, om Roxana Ruiz overhovedet blev voldtaget og påstod efter sigende, at hun bare blev vred, fordi den dræbte ikke ville have sex med hende.

Det afviste Ángel Carrera dog totalt, og kaldte beskyldningen for det pure opspind. Til sidst blev hun dog dømt seks år for drabet.

Foto: EDUARDO VERDUGO/Ritzau Scanpix

Benådet

Den dom skabte en voldsom ballade i Mexico, hvor især kvinder gik på gaden for at demonstrere imod dommerens beslutning.

- Det her er ikke retfærdighed. Husk på, at jeg er den, der blev overfaldet af den mand, og så døde han, fordi jeg forsvarede mig selv. Fordi jeg ikke ville dø i hans hænder, sagde Roxana Ruiz efter dommen, ligesom hun fortalte, at hun også frygtede for sin fireårige datters sikkerhed.

Og nu er sagen vendt helt på hovedet.

Præsident Andrés Manuel López Obrador har nemlig meldt ud, at han vil benåde hende, og dermed er hun en fri kvinde.