Dømt hærchef fyret uden varsel

Der bliver ingen opsigelsesperiode for den nu tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen, der nu endegyldigt er fortid i Forsvaret.

Det oplyser Forsvarsministeriet til Ekstra Bladet.

'H.C. Mathiesen er afskediget uden varsel og modtager således ikke længere løn,' oplyser ministeriet i en mail.

Fyringen blev effektueret 21. september via en besked i e-Boks, og H.C. Mathiesens løn ophørte dagen efter.

1,8 millioner

Trods en lang karriere, hvor han nåede en af de højeste poster i Forsvaret, er det mildt sagt blevet til et hårdt brud mellem Forsvaret og den 55-årige Mathiesen.

Han har dog til gengæld haft rig mulighed for at spare op.

Ekstra Bladet kunne således i august afsløre, at hærchefen, siden han blev fritaget for tjeneste i oktober 2018, havde hævet intet mindre end 1,8 millioner kroner i løn og pension.

H.C. Mathiesens samlede gage og pension i sin hjemsendelsesperiode ender lidt højere, da han har modtaget løn frem til sin afskedigelse.

Tre måneder

Den 55-årige Mathiesen blev i august idømt tre måneders fængsel i Vestre Landsret. Det var en skærpelse på 30 dages fængsel i forhold til dommen ved byretten i Viborg.

Og det endda selvom forholdene, han blev dømt for, var lidt mildere i landsretten. Mens han i byretten blev fundet skyldig i magtmisbrug i forbindelse med, at hans kæreste blev optaget på den prestigefyldte officers- og føringsuddannelse, blev han i landsretten dømt for forsøg på magtmisbrug.

Landsretten fandt nemlig, at man ikke med sikkerhed kunne fastslå, at det var Mathiesens handlinger, der gjorde, at kæresten blev optaget på uddannelsen.

Ingen kommentar

Herudover blev han også dømt for grov pligtforsømmelse og brud på sin tavshedspligt ved at give sin kæreste adgang til sin arbejdsmail, der indeholdt oplysninger, som var fortrolige.

H.C. Mathiesen ankede byretsdommen til frifindelse, mens auditør Claus Risbjerg ankede med krav om skærpelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tidligere hærchef, men han ønsker ikke at kommentere fyringen.

