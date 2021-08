Dømt voldtægtsmand får 613.000 kroner

I oktober 2017 blev en ung svensk mand dømt for kidnapning, to grove voldtægter og afpresning til tre år og tre måneder i fængsel. Han havde sammen med sin storebror kidnappet og voldtaget to kvinder i Malmø under torturlignende forhold. Det skriver Aftonbladet.

I appelretten blev straffen forlænget til fire år og seks måneder. Det blev derudover besluttet, at manden skulle udvises fra Sverige.

Skyldige var under 18

Sagen blev efterfølgende prøvet ved den svenske højesteret. Her fandt man ved gennemgang af mandens identitetsdokumenter ud af, at han var blot 15 og 16 år, da voldtægterne fandt sted. Indtil da havde man troet, at han var over 18.

Sagen havnede herefter hos appelretten igen, hvor man omstødte dommen til blot to års fængsel. Det betyder også, at manden skulle have været prøveløsladt efter blot 16 måneder.

På grund af den lange sagsbehandling havde manden siddet varetægtsfængslet i godt to år og otte måneder - 14 måneder længere end den nye straf.

Får erstatning efter for lang fængselstid

Det er netop for de 14 måneders for lang fængselstid, at manden nu får en erstatning af den svenske justitskansler. Erstatningen er på 840.000 svenske kroner, hvilket svarer til 613.000 danske kroner.

Justitskansleren havde ved udmålingen af erstatningen lagt vægt på, at 'frihedsberøvelse og straffen var tiltænkt særlig alvorlig kriminalitet'.